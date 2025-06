Juventus-Manchester City 2-5 bianconeri travolti chiudono secondi nel girone

Una serata da dimenticare per la Juventus, travolta 5-2 dal Manchester City nel terzo turno del Gruppo G del Mondiale per Club. I bianconeri, già qualificati agli ottavi, si sono arresi di fronte a un City irresistibile, che chiude il girone al primo posto con punteggio pieno. La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, ha lasciato il segno: ecco tutti i dettagli di questa sfida memorabile.

Il Manchester City travolge 5-2 la Juventus nel match valido per la terza giornata del Gruppo G del Mondiale per Club e chiude il girone al primo posto a punteggio pieno, con nove punti. I bianconeri, già certi della qualificazione agli ottavi, restano fermi a quota sei e finiscono secondi. Juventus-Manchester City 2-5, la cronaca del match. Doku sblocca il risultato al 9? con un tiro sul secondo palo, due minuti più tardi pareggia i conti Koopmeiners dopo un errore in disimpegno del portiere Ederson. Al 26? nuovo vantaggio degli inglesi grazie a un'autorete ingenua di Kalulu sul cross di Savinho.

DUE SU DUE, LA #JUVENTUS È GIÀ AGLI OTTAVI Show di Kenan #Yildiz nel 4-1 della squadra di #Tudor contro i marocchini del #Wydad, in gol anche #Vlahovic su calcio di rigore. I bianconeri attendono ora il #ManchesterCity di Pep #Guardiola L' Vai su Facebook

Translate post #Kalulu segna nella porta sbagliata e il #ManchesterCity torna in vantaggio contro la #Juve Clamoroso errore del difensore francese: momentaneamente i bianconeri sono al secondo posto Il video dell'autogol lo trovi nel primo commento Vai su X

