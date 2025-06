Juventus Kostic rientra e convince Tudor | Una bella sorpresa mi piace

dimostrando il suo valore e rafforzando la squadra. Kostic, con la sua grinta e abilità, sta sorprendendo tutti, incluso l'allenatore Tudor, che ora conta su di lui come un elemento chiave nel cammino verso il successo. È un ritorno che accende nuove speranze e rinvigorisce le ambizioni della Juventus, pronta a conquistare nuovi traguardi.

Nel pieno del cammino al Mondiale per Club, la Juventus riscopre Filip Kostic, tornato a vestire bianconero dopo la stagione in prestito in Turchia con la maglia del Fenerbahce. L’esterno serbo classe 1991, legato al club fino al 30 giugno 2026, è rientrato a Torino dopo la fine del prestito ed è stato subito convocato da Igor Tudor per la spedizione americana. Un ritorno che, inizialmente, sembrava di passaggio, ma che con il tempo sta assumendo contorni più interessanti anche in ottica futura. Nessun minuto finora, ma Tudor lo stima. Nonostante sia stato incluso nella lista per il Mondiale per Club a 32 squadre, Kostic non ha ancora messo piede in campo nelle prime due gare della fase a gironi contro Al-Ain e Wydad Casablanca. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Kostic rientra e convince Tudor: “Una bella sorpresa, mi piace”

