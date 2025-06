Juventus | Igor Tudor mescola le carte contro il City

La Juventus di Igor Tudor si prepara a una sfida cruciale contro il Manchester City al Mondiale per Club 2025. Il tecnico croato, deciso a sorprendere i suoi avversari, si affida al suo affidabile 3-4-2-1, puntando su strategie innovative e compattezza tattica. Con Kostic pronto a rilanciarsi, i bianconeri sono determinati a lasciare il segno in questa partita decisiva. La sfida promette emozioni e sorprese: il calcio d’élite si scrive anche con le scelte coraggiose di Tudor.

Un test cruciale per Tudor La Juventus si prepara a un confronto decisivo contro il Manchester City al Mondiale per Club 2025, con Igor Tudor deciso a lasciare il segno. Il tecnico croato, forte delle recenti vittorie, punta sul suo 3-4-2-1 per sfidare i campioni inglesi. Filip Kostic, tornato tra

