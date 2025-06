Juventus ecco il bomber per Tudor | indizio e cifre ufficiali

L’estate della Juventus si infiamma con un nome che potrebbe rivoluzionare l’attacco: Yildiz. Il giovane talento, già protagonista nel Mondiale per Club, si candida come il bomber ideale per Tudor. Ma cosa dice l’indizio nascosto dietro questa scelta? Scopriamo insieme le cifre ufficiali e le ultime novità sul colpo di mercato più atteso in casa bianconera, perché il futuro della Vecchia Signora sta per scrivere una nuova, entusiasmante pagina.

Le ultimissime sul colpo in attacco da parte dei bianconeri: la scelta appare davvero fatta, il punto della situazione Sarà un'estate calda per il calciomercato della Juventus. I bianconeri devono fare i conti con un reparto offensivo tutto da ridisegnare. Juventus, ecco il bomber per Tudor: l'indizio non lascia dubbi (LaPresse) – Calciomercato.it Ad oggi la certezza porta il nome di Yildiz, che tanto bene sta facendo al Mondiale per Club. Il talento turco ha tante richieste soprattutto in Premier League, ma la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsene. Anzi, è pronto il rinnovo di contratto per ribadire quanto sia centrale nel progetto.

Nuovo sponsor Juventus: quando debutterà sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale, ecco le partite in cui vedremo già Jeep e Visit Detroit - La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor per la stagione 2025/26: Jeep, che torna a featured sulle maglie dei bianconeri.

