Tiene banco a Torino non soltanto il destino del centravanti, legato ai rossoneri: l’analisi di tutti i possibili affari bianconeri in questo momento Tanti i motivi di interesse in questo momento in un calciomercato che sta entrando nel vivo. Attenzione focalizzata in particolar modo sulla Juventus, che ha ambizioni dichiarate di tornare a lottare per grandi traguardi, ma il compito di Comolli, erede di Giuntoli, non si annuncia facile. Juventus, doppio annuncio: Vlahovic-Milan e clamoroso affare con l’Inter ESCLUSIVO – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Degli scenari legati a 360 gradi al mercato bianconero abbiamo parlato nel programma ‘TiAmoCalciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it