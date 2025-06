Juventus disfatta difensiva contro il City | Tudor deve ripartire dalle fondamenta

risultati evidenziano come questa vulnerabilità richieda interventi immediati e profondi. Tudor deve ripartire dalle fondamenta, riscoprendo solidità e compattezza per rilanciare la Juventus e affrontare al meglio le sfide future. Solo così i bianconeri potranno tornare a essere una squadra temibile e affidabile nel panorama europeo.

L’impressione si era già avvertita nelle prime due partite, ma contro il Manchester City è arrivata la conferma brutale: la Juventus ha un problema strutturale nella fase difensiva. Anzi, qualcosa in più di un problema. I cinque gol incassati a Orlando non sono solo il frutto di episodi, ma il risultato di una fragilità collettiva che parte dalla retroguardia e si allarga a tutta la squadra. E a rendere il tutto ancor più preoccupante è che i Citizens, per lunghi tratti della gara, non hanno nemmeno alzato troppo il ritmo. Kalulu disastroso, Savona e Kelly non all’altezza. Il primo tempo della Juventus ha mostrato in modo crudo tutte le crepe della retroguardia bianconera. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com