Juventus Conceicao in dubbio per il Manchester City valutazione

La Juventus si avvicina alla sfida più importante del Mondiale per Club, con il morale alle stelle e l’obiettivo di conquistare il primo posto nel Girone G. Tuttavia, l’attenzione si concentra su Francisco Conceicao, il cui infortunio potrebbe mettere a rischio la sua presenza in campo contro il temuto Manchester City. La sua partecipazione dipende da una valutazione accurata, che deciderà le sorti di questa cruciale battaglia europea.

La Juventus si prepara per la sfida cruciale contro il Manchester City, valida per il primo posto nel Girone G del Mondiale per Club. Francisco Conceicao, però, rischia di saltare il match. L'esterno portoghese, come riportato da Calciomercato.com, ha svolto un allenamento personalizzato a causa di un sovraccarico muscolare al

