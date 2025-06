Juventus col Manchester City sarà una sfida cruciale

Stasera alle 21:00 al Camping Stadium di Orlando, Juventus e Manchester City si preparano a scrivere un capitolo decisivo nel girone G del Mondiale per Club 2025. Sebbene entrambe le squadre siano già qualificate agli ottavi, questa sfida promette scintille e potrebbe influenzare il primo posto. Un duello imperdibile tra due giganti pronti a lasciare il segno: la posta in gioco è alta e il cuore dei tifosi batte forte.

Juventus-Manchester City: una sfida fondamentale La Juventus affronta il Manchester City in un match decisivo per il primo posto nel girone G del Mondiale per Club 2025, in programma questa sera alle 21:00 al Camping Stadium di Orlando. Entrambe le squadre sono già qualificate agli ottavi, ma i bianconeri vantano L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, col Manchester City sarà una sfida cruciale

In questa notizia si parla di: juventus - manchestercity - sfida - sarà

Translate post#Vlahovic #Juve, chance dal primo minuto? La decisione di #Tudor per la sfida al #ManchesterCity Ecco chi sarà l’attaccante titolare tra il serbo e #KoloMuani Vai su X

È il giorno di Juventus-Manchester City Igor Tudor sfida Pep Guardiola in una gara che stabilirà chi sarà la prima in classifica nel girone G del Mondiale per Club Secondo voi chi avrà la meglio Vai su Facebook

Matchday Station | FIFA Club World Cup | Juventus-Manchester City; Mondiale per Club, Juventus-Manchester City: probabili formazioni e dove vederla in tv; Mondiale per Club, la Juventus sfida il Manchester City nell'ultima giornata del girone: orario, dove vederla, telecronaca e probabili formazioni.