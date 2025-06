Juventus | cammino bianconero e Mondiale per Club

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel suo cammino internazionale, affrontando il Mondiale per Club 2025 tra polemiche e tensioni. Le recenti decisioni arbitrali contro il River Plate hanno sollevato discussioni accese, mettendo in discussione l'imparzialità del torneo. È un momento di grande sfida e passione per i bianconeri, che devono mantenere la concentrazione nonostante le controversie. Scopriamo insieme come si sta delineando questa avvincente avventura.

Polemiche e tensioni al Mondiale La Juventus, impegnata nel Mondiale per Club 2025, si trova al centro di un vortice di polemiche. Massimo Pavan, come riportato su X, ha espresso il suo disappunto per le decisioni arbitrali contro il River Plate, suggerendo un trattamento discutibile che potrebbe influenzare il cammino L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: cammino bianconero e Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: mondiale - juventus - club - cammino

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

? @worldysport Settimana ricca di eventi, a cominciare dall’esordio di Inter e Juventus nel Mondiale per Club. Continua il cammino dell’Italia Under 21 agli Europei con l’ultima sfida del girone contro la Spagna. Match point per la Virtus Bologna nella serie A Vai su Facebook

Prosegue il cammino dei 32 Club al Mondiale 2025: #ManCity alle prese con il #WydadCasablanca, #Blancos a sfidare l'#AlHilal di #Inzaghi e #bianconeri ad affrontare gli emiratini del #AlAin. Europee in vantaggio? Vai su X

Mondiale per Club, contro chi giocano Inter e Juventus: incroci agli ottavi, dove vederli, calendario, orari e; Non solo soldi: Inter e Juve, il primo posto cambia tutto. Rischio derby ai quarti; Tabellone Mondiale per Club: il cammino di Juventus, Inter e le altre tra ottavi, quarti e semifinali per arrivare in finale.

Mondiale per Club, Juventus prima nel gruppo se... tutte le combinazioni - Un risultato positivo contro il City scongiurerebbe ai bianconeri una parte di tabellone complessa. Come scrive msn.com

Juve prima o seconda del girone al Mondiale per Club, cosa serve contro il City e l’avversaria agli ottavi - Cosa serve alla Juventus per chiudere al primo posto la fase a gironi del Mondiale per Club. Come scrive fanpage.it