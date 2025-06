Juventus avanti con Conceicao | Lo terrei incatenato

Juventus in fermento tra strategie di mercato e nuovi talenti, con Conceicao che fa parlare di sé. Il direttore Franco Ceravolo si lascia andare a dichiarazioni forti: "Lo terrei incatenato" in merito all’attacco dei bianconeri, alimentando il dibattito su futuri acquisti come Jonathan David. Un episodio che rivela l’entusiasmo e le ambizioni della Vecchia Signora, pronta a rafforzare la rosa e tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. E il mercato non aspetta altro che di sorprenderci ancora.

Le dichiarazioni in diretta: il punto della situazione sul mercato dei bianconeri con un focus sull'attacco Nuovo appuntamento con Juve Zone, programma YouTube di Calciomercato.it. Ospite della trasmissione Franco Ceravolo. Sono stati diversi i temi affrontati dal direttore, che ha detto la sua sull'attacco dei bianconeri, a partire da Jonathan David, del quale in questi giorni si sta parlando davvero tanto: "E' un giocatore che ha fatto bene nel campionato francese, è una parametro zero solo tra virgolette – afferma subito Ceravolo, sottolineando come ci sarebbero delle spese importanti da affrontare legate alle commissioni -.

