Juve verso il City basta un pari Ma Tudor | Vogliamo vincere Il caldo inciderà

La Juventus si prepara ad affrontare il grande match contro il Manchester City, con un obiettivo chiaro: vincere. Basta un pareggio per assicurarsi il primo posto nel girone, ma Tudor e i suoi sanno che il successo porta ben pi√Ļ di una semplice qualificazione ‚ÄĒ pu√≤ cambiare tutto nel cammino verso il titolo. La sfida promette emozioni e strategie all‚Äôultimo respiro: la vittoria √® il nostro sogno, e niente ci fermer√†.

Orlando, 26 giugno 2025 ‚Äď Basta un pareggio per il primo posto nel girone, ma Igor Tudor punta a vincere. Juventus-Manchester City decreter√† la vincitrice del gruppo G del mondiale per club, che servir√†, forse, per un accoppiamento migliore agli ottavi con la seconda del gruppo H (quello di Real, Salisburgo e Al Hilal ). I bianconeri per ora sono in testa, perch√© hanno la stessa differenza reti del City ma con un gol segnato in pi√Ļ: nove contro otto, ed √® questo il fattore che farebbe arrivare la Juve prima in caso di pari punti con gli inglesi. Di fatto, Guardiola per il primato √® obbligato a vincere, altrimenti sar√† secondo.