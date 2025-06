Juve umiliata dal Manchester City ma è agli ottavi del Mondiale per Club | ora spauracchio Real Madrid

La Juventus esce sconfitta dall’ultima sfida del girone, umiliata dal Manchester City con un pesante 2-5, ma i tifosi possono ancora sperare. Concludendo secondi e qualificandosi per gli ottavi del mondiale per club, ora si preparano a una sfida da brividi contro il Real Madrid, o forse il Salisburgo o l’Al Hilal di Inzaghi. La notte deciderà il destino dei bianconeri: cosa ci riserverà il futuro? Continua a leggere per scoprire gli sviluppi più recenti.

