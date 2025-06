Juve travolta dal City al Mondiale per Club | chi sfiderà ora

Un tramonto tropicale ad Orlando ha fatto da sfondo a una serata da incubo per la Juventus nel Mondiale per Club. La squadra di Allegri, travolta dal City con un netto 5-2 al “Camping World Stadium”, ha complicato drasticamente le sue speranze di avanzare. Ora, la domanda è: chi sfiderà i bianconeri nel prossimo turno? Una cosa è certa: la strada verso il titolo si fa sempre più difficile.

Un tramonto tropicale, quello di Orlando, ha fatto da sfondo alla serata più amara della Juventus nel nuovo Mondiale per Club. Al “Camping World Stadium”, la squadra di Allegri ha subito una pesante sconfitta per 5-2 contro il Manchester City, chiudendo il girone C al secondo posto e complicando in modo serio il suo cammino nella competizione. La formazione di Pep Guardiola ha dominato in lungo e in largo: a segno Doku, Savinho, Haaland e Foden, con la sfortunata autorete di Kalulu a completare il tabellino per gli inglesi. Per la Juve, inutili i gol di Koopmeiners e Vlahovic, che non sono bastati a tenere aperta una partita segnata fin dalle prime battute. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it