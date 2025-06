Juve prima o seconda del girone al Mondiale per Club cosa serve contro il City e l'avversaria agli ottavi

Per assicurarsi il primo posto nel girone del Mondiale per Club, la Juventus deve puntare a un risultato positivo contro il Manchester City e sperare in una combinazione di risultati favorevoli dagli altri match. La vittoria, o anche un pareggio con gol, potrebbe bastare, ma tutto dipende dai risultati delle altre squadre. Scopriamo insieme quali scenari favoriscono i bianconeri e come garantirsi il miglior piazzamento possibile. Continua a leggere.

Cosa serve alla Juventus per chiudere al primo posto la fase a gironi del Mondiale per Club. Tutti i risultati possibili contro il Manchester City. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mondiale - club - cosa - serve

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Translate postQualificati? Eliminati? Primi o secondi? Ecco tutte le combinazioni dell' #Inter al Mondiale per Club! Inter River Plate, cosa serve per qualificarsi? Ecco tutte le combinazioni al Mondiale per Club Vai su X

Cosa serve alla Juve per arrivare prima nel girone del Mondiale per Club? Vai su Facebook

Inter prima o seconda del girone al Mondiale per Club, cosa serve contro il River e l'avversaria agli ottavi; Inter-River Plate 2-0, gol di Pio Esposito e Bastoni: ora ottavi col Fluminense; Mondiale per Club, Juve agli ottavi da prima se... Cosa serve alla squadra di Tudor.

Mondiale per Club, chi può incrociare l'Inter agli ottavi di finale. Cosa serve per passare, dove e quando si gioca - L`Inter di Cristian Chivu è pronta a giocarsi il passaggio alla fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club. Come scrive calciomercato.com

Inter prima o seconda del girone al Mondiale per Club, cosa serve contro il River e l’avversaria agli ottavi - Inter prima o seconda nel Girone E del Mondiale per Club: ecco in base alla combinazione di risultati con il River Plate qual è il prossimo avversario ... Riporta fanpage.it