Juve | non solo David altro affare in Francia

La Juventus si prepara a una sessione di mercato intensa, con occhi puntati sul campionato francese e sulla possibilità di operazioni low cost. Con l’arrivo di Comolli, i bianconeri cercano talenti emergenti come Weah e Mbangula, pronti a rafforzare la rosa senza svuotare le casse. Dopo il Mondiale per Club, si delineano anche scenari di cessione per Vlahovic e Nico Gonzalez, lasciando aperte molte sorprese per il futuro della Juventus.

Con l'arrivo di Comolli i bianconeri stanno guardando con attenzione al campionato francese. E attenzione ad una operazione low cost Il calciomercato della Juventus entrerà nel vivo subito dopo il Mondiale per Club. Weah e Mbangula sono i primi giocatori con ormai entrambi i piedi fuori dalla squadra bianconera. Ma il destino sembra essere segnato anche per altri calciatori a partire da Vlahovic. In forte bilico anche Nico Gonzalez. L'argentino non sta assolutamente convincendo e non è da escludere che Tudor possa dare il proprio assenso alla cessione del giocatore.

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

Jonathan David resta il primo nome sulla lista della Juventus. Ma l’affare è tutt’altro che semplice. L’attaccante canadese ex Lille è l’obiettivo numero uno per l’attacco bianconero, sia per Cristiano Giuntoli che per Damien Comolli. La Juve lo vuole per rinno Vai su Facebook

