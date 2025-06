Juve Manchester City Tudor non vuole fare calcoli | Noi vogliamo vincere non si preparano le partite per pareggiare

Igor Tudor non si accontenta di semplici calcoli: per lui, la vittoria è l’unico obiettivo. Alla vigilia della sfida decisiva tra Juventus e Manchester City, il tecnico bianconero sprona la squadra a scendere in campo senza paura, perché le partite non si preparano per pareggiare, ma per conquistare il massimo. La tensione sale: ora più che mai, la nostra voglia di vincere farà la differenza.

Juve Manchester City, Tudor non vuole fare calcoli: le sue dichiarazioni in conferenza stampa verso l'ultima partita del girone del Mondiale per Club. Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juve e Manchester City, valevole per l'ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Le sue parole in particolare sulla situazione nel gruppo. COME ARRIVANO ALLA PARTITA – « Abbiamo lavorato su tutti gli aspetti per arrivare al meglio alla partita: abbiamo valutato chi far giocare, visto che abbiamo giocato due partite dispendiose ed è importante capire chi può giocare per tutta la gara e chi può entrare al meglio.

La conferenza stampa di Igor Tudor alla vigilia di Juventus - Manchester City; Juve-Manchester City, la probabile formazione di Tudor; Tudor: Mai giocato per il pari, Pep è il migliore al mondo e voglio batterlo. Che sorpresa Kostic.

