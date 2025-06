Juve-Manchester City oggi al Mondiale per club 2025 | orario formazioni e dove vederla

Stasera, il grande calcio si accende al Mondiale per Club 2025 con il tanto atteso match tra Juventus e Manchester City. Una sfida ricca di emozioni, che decide il primo posto nel girone G e promette spettacolo in campo e in TV. Dove seguirla? In diretta su DAZN e in chiaro, per non perdere nemmeno un istante di questa battaglia di titani. La partita è pronta a scrivere un’altra pagina di storia…

Juventus e Manchester City si affrontano stasera, giovedì 26 giugno, al Mondiale per club 2025. Il big match vale il primo posto nel girone G.  Sarà possibile vederla in diretta in tv in streaming su Dazn e anche in chiaro. Al momento i bianconeri e i ‘Citizens’ sono appaiati in testa in classifica con 6 punti ciascuno. Entrambe le squadre hanno già ottenuto la qualificazione per gli ottavi di finale, staccando insieme il pass dopo la vittoria del City contro l’Al-Ain. Il City di Pep Guardiola ha bisogno di una vittoria per salire in vetta e garantirsi l’ottavo contro la seconda classificata del Gruppo H, nello stesso stadio, lunedì 30 giugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Juve-Manchester City oggi al Mondiale per club 2025: orario, formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: manchestercity - mondiale - club - vederla

Juventus-Manchester City (Mondiale per Club): orario, dove vederla in tv e probabili formazioni Vai su Facebook

Juventus-Manchester City (Mondiale per Club): orario, dove vederla in tv e probabili formazioni https://msn.com/it-it/sport/calcio/juventus-manchester-city-mondiale-per-club-orario-dove-vederla-in-tv-e-probabili-formazioni/ar-AA1HgBLs?ocid=spr_trending&bu Vai su X

Juventus-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Juventus-Manchester City in diretta tv e streaming?; Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro).

Juventus-Manchester City (Mondiale per Club): orario, dove vederla in tv e probabili formazioni - Si chiude col botto la fase a gironi del Mondiale per Club per la Juventus, che a Orlando, in Florida, se la vedrà nientemeno che con il Manchester City. Secondo msn.com

Mondiale per Club, Juve-Manchester City: dove vederla in tv, orario e formazioni - Scopri tutto sull'ultima partita della fase a gironi dei bianconeri: info e canali per seguirla in tempo reale. Segnala msn.com