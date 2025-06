Juve Manchester City Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati Paolo Rossi e Mauro Munno – VIDEO

Dopo una sfida mozzafiato tra Juventus e Manchester City al Camping World Stadium di Orlando, gli esperti di Juventusnews24 sono pronti a analizzare ogni istante del match. Con Chiara Aleati, Paolo Rossi e Mauro Munno, il nostro post-gara offre approfondimenti, reazioni e commenti esclusivi. Vuoi scoprire cosa ne pensano i nostri ospiti e rivivere le emozioni di questa partita indimenticabile? Non perdere il video live, perché il racconto più autentico è proprio ora su Juventusnews24!

Juve Manchester City, “Ma che partita hai visto?”: su è LIVE il post-gara con Chiara Aleati, Paolo Rossi e Mauro Munno – VIDEO. La Juventus di Igor Tudor è scesa in campo al Camping World Stadium di Orlando contro il Manchester City quest’oggi, nella terza giornata del Mondiale per Club 2025. LA CRONACA DI JUVE MANCHESTER CITY L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Chiara Aleati, Paolo Rossi e Mauro Munno. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com