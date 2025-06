Juve Manchester City LIVE | l’avvicinamento al match di Orlando le ultime sulle scelte di Tudor ufficiali le scelte di Guardiola

Juventus e Manchester City si affrontano a Orlando in una sfida cruciale per il primo posto nel girone del Mondiale per Club 2025. Entrambe già qualificate agli ottavi, questa sera si contendono la leadership con entusiasmo e tensione. Chi uscirà vittorioso e dominerà il gruppo? Scopriamo insieme tutte le emozioni di questa partita decisiva, tra scelte tattiche e azioni emozionanti!

di Marco Baridon

Juve e Manchester City sono già qualificate agli ottavi del Mondiale per Club ma questa sera si giocano il primo posto nel girone. Entrambe sono a quota 6 punti ma, per via della differenza reti, i bianconeri sono avanti in classifica e dunque con due risultati su tre a disposizione per centrare il primato nel raggruppamento.

Juve Manchester City 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21.