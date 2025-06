Juve Manchester City LIVE | l’avvicinamento al match di Orlando le formazioni ufficiali di Tudor e Guardiola

Stasera, il cuore del Mondiale per Club 2025 batte forte a Orlando, con Juventus e Manchester City pronte a contendersi il primato nel girone. Le formazioni ufficiali di Tudor e Guardiola promettono un duello appassionante, ricco di emozioni e colpi di scena. Con entrambe già qualificate agli ottavi, questa sfida potrebbe decidere chi affronterà il prossimo ostacolo con il vantaggio della posizione in classifica. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti in tempo reale!

di Marco Baridon Juve Manchester City LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata dei gironi del Mondiale per Club 2025. Juve e Manchester City sono già qualificate agli ottavi del Mondiale per Club ma questa sera si giocano il primo posto nel girone. Entrambe sono a quota 6 punti ma, per via della differenza reti, i bianconeri sono avanti in classifica e dunque con due risultati su tre a disposizione per centrare il primato nel raggruppamento. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Manchester City 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Manchester City LIVE: l’avvicinamento al match di Orlando, le formazioni ufficiali di Tudor e Guardiola

Juve Manchester City LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca; Formazioni ufficiali Juve Manchester City: le scelte; Juve Manchester City, Haaland inarrestabile. I suoi numeri.

