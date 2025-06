Juve Manchester City LIVE | bianconeri in campo per il riscaldamento le formazioni ufficiali di Tudor e Guardiola

L'attesa è finita: Juve e Manchester City si affrontano in una sfida cruciale per il primo posto nel girone del Mondiale per Club 2025. Le due squadre, già qualificate agli ottavi, si sfidano questa sera con il massimo delle energie, pronte a scrivere un nuovo capitolo nella loro storia europea e internazionale. Chi si imporrà? Segui live, con aggiornamenti su formazione, risultato e analisi dettagliata.

Juve Manchester City LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata dei gironi del Mondiale per Club 2025. Juve e Manchester City sono già qualificate agli ottavi del Mondiale per Club ma questa sera si giocano il primo posto nel girone. Entrambe sono a quota 6 punti ma, per via della differenza reti, i bianconeri sono avanti in classifica e dunque con due risultati su tre a disposizione per centrare il primato nel raggruppamento. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Manchester City 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21.

Translate postDopo #AlAin e #WydadAC, la #Juventus affronta il #ManchesterCity in quello che è finalmente un test probante e utile per il nuovo corso bianconero, in dirigenza e sul campo @BianconeraNews Vai su X

#AlAin, la #Juventus degli Emirati che ha già battuto i bianconeri e il derby di #Tudor. La squadra emiratina ha già battuto i bianconeri in amichevole 22 anni fa: in campo c'erano #Buffon, #Trezeguet, #DelPiero e #Tudor. Come un derby. Al debutto al Mondi Vai su Facebook

