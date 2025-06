Juve Manchester City LIVE | a breve il fischio d’inizio del match!

Sta per iniziare uno dei match più attesi del Mondiale per Club 2025: Juve e Manchester City si sfidano per conquistare il primo posto nel girone. Nonostante entrambe siano già qualificate agli ottavi, questa partita promette emozioni e spettacolo, con la posta in gioco più alta che mai. Restate con noi per live updates, sintesi, moviola e tutte le cronache di un confronto che potrebbe decidere le sorti del gruppo.

di Andrea Bargione Juve Manchester City LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata dei gironi del Mondiale per Club 2025. Juve e Manchester City sono già qualificate agli ottavi del Mondiale per Club ma questa sera si giocano il primo posto nel girone. Entrambe sono a quota 6 punti ma, per via della differenza reti, i bianconeri sono avanti in classifica e dunque con due risultati su tre a disposizione per centrare il primato nel raggruppamento. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Manchester City 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21.

Translate post#Juve #ManchesterCity, #Haaland pericolo numero uno: il bomber norvegese è tornato inarrestabile I suoi numeri prima del big match Vai su X

Ci vediamo stasera su Canale5 con la super sfida Juventus-Manchester City e, a seguire, Mondiale per Club Live ? . @sportmediaset @fifaclubworldcup #mondialeperclub #mediaset #juventus #manchestercity #football #calcio Vai su Facebook

Dove vedere Juventus-Manchester City? Canale Tv in chiaro; Orario Juve Manchester City: quando si gioca il match; Verso Juventus-Manchester City, il pronostico del match.

