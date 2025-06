Juve Manchester City i precedenti sorridono ai bianconeri | l’unico successo degli inglesi risale al 1976! Il sorprendente dato sui confronti diretti

Juventus e Manchester City si affrontano in un incontro storico e ricco di sorprese: i precedenti sorridono ai bianconeri, con un solo successo inglese risalente al 1976. È il giorno di una sfida unica, la prima tra squadre italiane e inglesi nel Mondiale per Club FIFA. Questa ottava sfida ufficiale promette emozioni e rivela che, nonostante tutto, il passato è dalla parte dei campioni italiani.

Juve Manchester City, i precedenti sorprendono: il dato sui confronti diretti tra le due squadre nelle competizioni UEFA. È il giorno di Juve Manchester City. Sarà la prima volta che una squadra italiana o inglese affronterà un’avversaria europea nel Mondiale per Club FIFA. Questa sarà l’ ottava partita ufficiale tra Juventus e Manchester City, la prima dal successo bianconero per 2-0 nella fase a gironi della UEFA Champions League 202425. Il Manchester City ha vinto solo uno dei sette precedenti contro la Juventus (2 pareggi, 4 sconfitte) – successo per 1-0 in Coppa UEFA nel settembre 1976. . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Manchester City, i precedenti sorridono ai bianconeri: l’unico successo degli inglesi risale al 1976! Il sorprendente dato sui confronti diretti

Juve, il Tridente Kolo-Yildiz-Conceiçao spinge Vlahovic sul mercato. Il 5-0 all'Al Ain firmato dai tre attaccanti, ha dato una chiara indicazione della gerarchia offensiva di Tudor. E Dusan, entrato solo nel finale, è sempre più in partenza. Ma bisogna trovare chi v

