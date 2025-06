Juve Manchester City Haaland pericolo numero uno | il bomber norvegese è tornato inarrestabile I suoi numeri prima del big match

Il duello tra Juventus e Manchester City si infiamma con Erling Haaland, il fenomeno norvegese che si avvicina a un traguardo storico: il suo 300° gol tra club e nazionale. Inarrestabile nelle ultime uscite, Haaland si prepara a scrivere un’altra pagina di successo, sfidando ogni difesa. La sua voglia di prevalere e di superare record già da tempo stabiliti rende questa sfida una delle più attese del calcio mondiale. La partita sarà il palcoscenico perfetto per scoprire se il bomber continuerà a dominare il campo.

