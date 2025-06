Juve Manchester City Guardiola stupisce tutti | quante novità nella formazione ufficiale di Guardiola Haaland parte dalla panchina e…

In un match che promette scintille, Guardiola sorprende tutti con la formazione ufficiale del Manchester City contro la Juve, lasciando Haaland in panchina. La novitĂ nel turnover dei Citizens apre scenari imprevedibili, mentre la Juventus prepara la sua risposta per questa sfida cruciale del Mondiale per Club. Con tante sorprese in campo e una posta in gioco elevata, il duello tra due grandi campioni si preannuncia mozzafiato. Chi avrĂ la meglio?

Juve Manchester City, Guardiola stupisce tutti: ecco la formazione ufficiale dei cityzens per la sfida del Mondiale per Club. Non mancano le novitĂ anche nel Manchester City per il match contro la Juve. Guardiola fa turnover per la sfida che deciderĂ chi si qualificherĂ al primo posto del giorne. MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Nunes,Akanji, Ruben Dias, Ait-Nouri; Reijnders, Rodri; Savinho, Bernardo Silva, Doku; Marmoush. All. Guardiola. A disp. Bettinelli, Ortega, Stones, Ake, Vitor Reis, Gvardiol, Khusanov, Gonzalez, Gundogan, Cherki, Foden, Bobb, O’Reily, Haaland .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Manchester City, Guardiola stupisce tutti: quante novitĂ nella formazione ufficiale di Guardiola. Haaland parte dalla panchina e…

