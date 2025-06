Juve Manchester City | è tutto cambiato dopo la vittoria dell’Allianz Stadium ma i bianconeri vogliono replicare la serata perfetta

Dopo la memorabile vittoria all’Allianz Stadium, tutto è cambiato per Juventus e Manchester City, ora avversari negli ottavi del Mondiale per Club. I bianconeri vogliono replicare quella serata perfetta, ma il contesto si è evoluto, rendendo questa sfida ancora più sfidante ed emozionante. La storia si ripete, e il campo aspetta di scrivere un nuovo capitolo tra due grandi protagonisti del calcio internazionale.

Juve Manchester City: i bianconeri vogliono replicare la sera di Champions League, ma tanto è cambiato da quel 2-0 Juve e Manchester City si ritrovano da avversarie agli ottavi del Mondiale per Club, in una sfida che rievoca il 2-0 inflitto dai bianconeri ai Citizens lo scorso 11 dicembre, nella fase campionato di Champions League. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juve Manchester City: è tutto cambiato dopo la vittoria dell’Allianz Stadium, ma i bianconeri vogliono replicare la serata perfetta

Juventus-Manchester City vale oltre il primo posto del girone; Juventus, Tudor cambia tutto e lancia la sfida al Manchester City: Guardiola porta Reijnders e compagni in spiaggia; Guardiola: Juve più aggressiva con Tudor. Con questo caldo servirebbero più di 5 cambi.

Le probabili formazioni di Juventus-Manchester City (Mondiale per Club) - Dopo aver staccato il pass per gli ottavi del Mondiale per Club, Juventus e Manchester City si danno appuntamento al Camping World Stadium di Orlando per aggiudicarsi il primo posto nel Gruppo G. Come scrive msn.com