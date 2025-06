Juve Manchester City 1-5 LIVE | gol di Savinho

Una sfida entusiasmante tra Juventus e Manchester City si è conclusa con un risultato sorprendente: 1-5 in favore degli inglesi, grazie anche al gol di Savinho. La partita, valida per la terza giornata dei gironi del Mondiale per Club 2025, ha regalato emozioni e colpi di scena. Scopriamo insieme sintesi, moviola, tabellino e tutte le cronache di un match che ha già scritto il suo capitolo nella storia del torneo.

Juve Manchester City LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata dei gironi del Mondiale per Club 2025 Juve e Manchester City sono già qualificate agli ottavi del Mondiale per Club. In cima alla classifica con 6 punti, con la differenza reti che favorisce i bianconeri, le due squadre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juve Manchester City 1-5 LIVE: gol di Savinho

In questa notizia si parla di: juve - manchestercity - savinho - mondiale

Juventus - Search Vai su X

Juve-Manchester City, diretta Mondiale per Club: risultato in tempo reale, Haaland implacabile; Mondiale per Club, le formazioni ufficiali di Juve-Manchester City; Juve-Manchester City: dove vedere in tv e orario della sfida del Mondiale per Club.

Diretta Juventus-Manchester City: segui la partita del Mondiale per Club - Dalle 21 a Orlando i bianconeri di Tudor sfidano la squadra di Guardiola: in palio c'è il primo posto del girone G ... Segnala msn.com

Le formazioni ufficiali di Juventus-Manchester City (Mondiale per Club) - Sfida chiave per stabilire chi chiuderà al primo posto il gruppo G del Mondiale per Club 2025, il big match del girone vedrà opposta la Juventus di Tudor al Manchester City di Guardiola, formazioni ch ... msn.com scrive