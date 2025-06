Juve Manchester City 1-4 LIVE | gol di Foden

La sfida tra Juventus e Manchester City si accende: i bianconeri cercano di mantenere il primato nel girone, mentre i Citizens vogliono consolidare la loro posizione. La partita, valida per la fase a gironi del Mondiale per Club 2025, regala emozioni e colpi di scena, culminando nel decisivo gol di Foden. Seguite con noi la cronaca in diretta e scoprite come si è conclusa questa sfida imperdibile.

Juve Manchester City LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata dei gironi del Mondiale per Club 2025. Juve e Manchester City sono già qualificate agli ottavi del Mondiale per Club ma questa sera si giocano il primo posto nel girone. Entrambe sono a quota 6 punti ma, per via della differenza reti, i bianconeri sono avanti in classifica e dunque con due risultati su tre a disposizione per centrare il primato nel raggruppamento. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Manchester City 1-3: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 2? POSSESSO PALLA CITY – Inizia con un possesso palla prolungato della squadra inglese la partita, bianconeri attenti e ordinati in campo.

