Juve Manchester City 1-3 LIVE | gol di Haaland

Un emozionante duello tra Juve e Manchester City si accende nella terza giornata del Mondiale per Club 2025, con gli inglesi che trionfano 3-1 grazie a un gol spettacolare di Haaland. La partita, ricca di tensione e colpi di scena, tiene i tifosi col fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Scopriamo insieme i momenti salienti, la moviola e il risultato finale di questa sfida imperdibile.

Juve Manchester City LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata dei gironi del Mondiale per Club 2025 Juve e Manchester City sono già qualificate agli ottavi del Mondiale per Club. In cima alla classifica con 6 punti, con la differenza reti che favorisce i bianconeri, le due squadre .

Juventus-Manchester City in diretta al Mondiale per Club: bianconeri per il primo posto in classifica, Vlahovic sfida Haaland; Juventus-Manchester City formazioni ufficiali: chi gioca titolare e le ultime su Conceiçao, Koopmeiners, Vlahovic, Kolo Muani, Reijnders e Haaland; Juve-Manchester City, diretta Mondiale per Club: risultato in tempo reale, in palio il primo posto.

Juventus-Manchester City in diretta al Mondiale per Club: bianconeri per il primo posto in classifica, Vlahovic sfida Haaland - Manchester City, la sfida mette in palio il primo posto del girone G al Mondiale per Club: gli aggiornamenti sulle probabili formazioni ...

Mondiale per Club, Juve Manchester City. Guardiola nel prepartita: «Haaland dalla panchina? Sarà più fresco nel secondo tempo» - Le dichiarazioni del tecnico dei Citizen Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di Dazn in vista del prepartita di Juventus Manchester ...