Juve Manchester City 1-3 LIVE | ci prova subito Yildiz!

La sfida tra Juventus e Manchester City accende l'entusiasmo nella terza giornata dei gironi del Mondiale per Club 2025. Con entrambe le squadre già qualificate agli ottavi, questa partita vale il primato nel girone e promette spettacolo e emozioni. Chi si aggiudicherà il primo posto? Seguiteci per tutti i dettagli, sintesi e aggiornamenti live sulla partita che potrebbe già decidere la posizione definitiva nel girone!

Juve Manchester City LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata dei gironi del Mondiale per Club 2025. Juve e Manchester City sono già qualificate agli ottavi del Mondiale per Club ma questa sera si giocano il primo posto nel girone. Entrambe sono a quota 6 punti ma, per via della differenza reti, i bianconeri sono avanti in classifica e dunque con due risultati su tre a disposizione per centrare il primato nel raggruppamento. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Manchester City 1-3: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 2? POSSESSO PALLA CITY – Inizia con un possesso palla prolungato della squadra inglese la partita, bianconeri attenti e ordinati in campo.

