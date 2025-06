Juve Manchester City 1-2 LIVE | fine primo tempo

La sfida tra Juve e Manchester City si infiamma nel primo tempo, regalando emozioni e colpi di scena. Dopo 45 minuti intensi, il risultato è di 1-2 per gli inglesi, con i bianconeri già qualificati agli ottavi del Mondiale per Club 2025. Restate con noi per scoprire tutte le emozioni di questa partita decisiva e aggiornamenti in tempo reale. La sfida promette ancora sorprese!

Juve Manchester City LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3¬™ giornata dei gironi del Mondiale per Club 2025 Juve e Manchester City sono gi√† qualificate agli ottavi del Mondiale per Club. In cima alla classifica con 6 punti, con la differenza reti che favorisce i bianconeri, le due squadre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Juve Manchester City 1-2 LIVE: fine primo tempo

