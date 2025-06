Juve Manchester City 1-2 LIVE | Di Gregorio blocca sicuro

La Juventus e il Manchester City si sfidano in un match decisivo per il primo posto nel girone del Mondiale per Club 2025. Entrambe già qualificate agli ottavi, questa sfida rappresenta il vero duello tra due giganti del calcio internazionale, pronti a dare spettacolo e a scrivere un'altra pagina della loro storia. Segui con noi la diretta, tra sintesi, moviola e cronaca, per non perdere neanche un istante di questa emozionante battaglia.

di Andrea Bargione Juve Manchester City LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata dei gironi del Mondiale per Club 2025. Juve e Manchester City sono già qualificate agli ottavi del Mondiale per Club ma questa sera si giocano il primo posto nel girone. Entrambe sono a quota 6 punti ma, per via della differenza reti, i bianconeri sono avanti in classifica e dunque con due risultati su tre a disposizione per centrare il primato nel raggruppamento. Juve Manchester City 1-2: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 2? POSSESSO PALLA CITY – Inizia con un possesso palla prolungato della squadra inglese la partita, bianconeri attenti e ordinati in campo.

La Juve distrugge il Wydad ed è matematicamente qualificata agli ottavi del Mondiale per Club!

