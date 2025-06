Juve Manchester City 1-2 LIVE | cooling break in corso

La sfida tra Juventus e Manchester City infiamma il Mondiale per Club 2025, con entrambe le squadre già qualificate agli ottavi. Tuttavia, questa sera si gioca il primo posto nel girone, rendendo ogni minuto cruciale. La partita, in corso di live con la fase di cooling break, promette emozioni e colpi di scena: chi conquisterà il primato? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!

Juve Manchester City LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata dei gironi del Mondiale per Club 2025. Juve e Manchester City sono già qualificate agli ottavi del Mondiale per Club ma questa sera si giocano il primo posto nel girone. Entrambe sono a quota 6 punti ma, per via della differenza reti, i bianconeri sono avanti in classifica e dunque con due risultati su tre a disposizione per centrare il primato nel raggruppamento. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Manchester City 1-2: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 2? POSSESSO PALLA CITY – Inizia con un possesso palla prolungato della squadra inglese la partita, bianconeri attenti e ordinati in campo.

