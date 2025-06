Juve Manchester City 1-1 LIVE | pareggio immediato di Koopmeiners!

La sfida tra Juve e Manchester City si accende e promette emozioni da brivido: in un match combattuto, Koopmeiners risponde immediatamente al vantaggio iniziale, portando il risultato sull’1-1. Entrambe le squadre, già qualificate agli ottavi del Mondiale per Club 2025, si giocano il primato nel girone. Chi uscirà vittorioso e si assicurerà la testa del gruppone? Scopriamo insieme gli highlights di questa battaglia epica sul campo.

di Andrea Bargione Juve Manchester City LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata dei gironi del Mondiale per Club 2025. Juve e Manchester City sono già qualificate agli ottavi del Mondiale per Club ma questa sera si giocano il primo posto nel girone. Entrambe sono a quota 6 punti ma, per via della differenza reti, i bianconeri sono avanti in classifica e dunque con due risultati su tre a disposizione per centrare il primato nel raggruppamento. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Manchester City 0-0: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 2? POSSESSO PALLA CITY – Inizia con un possesso palla prolungato della squadra inglese la partita, bianconeri attenti e ordinati in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Manchester City 1-1 LIVE: pareggio immediato di Koopmeiners!

In questa notizia si parla di: manchestercity - juve - pareggio - immediato

Juventus e Manchester City sono alla pari in tutto. O quasi. Entrambe le squadre hanno vinto le prime due partite contro Wydad e Al-Ain. E hanno la stessa differenza reti generale: +8. In caso di pareggio all'ultima giornata verrà considerato il numero di goal s Vai su Facebook

“Volevo fare 7 gol”: Guardiola rammaricato dopo la goleada del City; Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Mondiale per Club: il Manchester City ne fa sei all'Al Ain, con la Juve agli ottavi.

DIRETTA Mondiale per Club, Juventus-Manchester City: segui la cronaca LIVE - La Juventus di Tudor affronta il Manchester City di Guardiola nel Mondiale per Club. Come scrive calciomercato.it

Juve-Manchester City, diretta Mondiale per Club: risultato in tempo reale, in palio il primo posto - I bianconeri sfidano i cityzens di Guardiola nell’ultima partita della fase a gironi, con un obiettivo ancora importante da conquistare ... Riporta tuttosport.com