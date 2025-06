Juve Manchester City 1-1 LIVE | Kostic spinge sulla sinistra!

La sfida tra Juventus e Manchester City si infiamma: un 1-1 che tiene il pubblico col fiato sospeso. Kostic spinge sulla sinistra, creando occasioni e tensione. Entrambe le squadre sono già qualificate agli ottavi del Mondiale per Club 2025, ma questa sera decidono il primato nel girone. Con i bianconeri leggermente avanti in classifica grazie alla differenza reti, ogni azione potrebbe fare la differenza. Scopriamo insieme come si è svolta questa emozionante partita, ricca di sorprese e adrenalina.

di Andrea Bargione Juve Manchester City LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata dei gironi del Mondiale per Club 2025. Juve e Manchester City sono già qualificate agli ottavi del Mondiale per Club ma questa sera si giocano il primo posto nel girone. Entrambe sono a quota 6 punti ma, per via della differenza reti, i bianconeri sono avanti in classifica e dunque con due risultati su tre a disposizione per centrare il primato nel raggruppamento. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Manchester City 1-1: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 2? POSSESSO PALLA CITY – Inizia con un possesso palla prolungato della squadra inglese la partita, bianconeri attenti e ordinati in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Manchester City 1-1 LIVE: Kostic spinge sulla sinistra!

In questa notizia si parla di: manchestercity - juve - kostic - spinge

Le parole in conferenza stampa di #Tudor e #Guardiola pre #Juve - #ManchesterCity ?Juventus.com - La #conferenza stampa di #IgorTudor alla vigilia di #JuveManCity 25 giugno 2025 Due successi in due gare per la #Juventus, due successi in due Vai su Facebook

Juventus, Tudor: Conceicao ha avuto un fastidio al polpaccio, Kostic una bella sorpresa; Tudor: Mai giocato per il pari, Pep è il migliore al mondo e voglio batterlo. Che sorpresa Kostic; Juventus, Mourinho spinge per riscattare Kostic: le cifre.

Juventus-Manchester City, le formazioni ufficiali: si rivede Kostic, Reijnders dal 1'. Haaland fuori - Juventus e Manchester City, già qualificate agli ottavi di finale del Mondiale per club, si affrontano nella terza giornata della prima ... Come scrive tuttojuve.com

Kostic torna a giocare dal 1' con la Juventus: l'ultima volta... - Filip Kostic torna a giocare dal 1' con la maglia della Juventus, in occasione del match contro il Manchester City, valida per la terza ed ultima gara del Girone G del Mondiale per ... Si legge su tuttojuve.com