Juve Manchester City 0-0 LIVE | inizia il match!

Il calcio internazionale torna protagonista con il match tra Juventus e Manchester City, una sfida avvincente valida per la 3ª giornata del Mondiale per Club 2025. Le due squadre, già qualificate agli ottavi ma in lotta per il primato nel girone, si affrontano in una partita che promette emozioni e colpi di scena fino all'ultimo secondo. Segui con noi live questa battaglia di tecnica e cuore, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

di Andrea Bargione Juve Manchester City LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata dei gironi del Mondiale per Club 2025. Juve e Manchester City sono già qualificate agli ottavi del Mondiale per Club ma questa sera si giocano il primo posto nel girone. Entrambe sono a quota 6 punti ma, per via della differenza reti, i bianconeri sono avanti in classifica e dunque con due risultati su tre a disposizione per centrare il primato nel raggruppamento. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Manchester City 0-0: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! Migliore in campo Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Manchester City 0-0 LIVE: inizia il match!

In questa notizia si parla di: manchestercity - juve - match - inizia

Translate post#Juve #ManchesterCity, #Haaland pericolo numero uno: il bomber norvegese è tornato inarrestabile I suoi numeri prima del big match Vai su X

Ci vediamo stasera su Canale5 con la super sfida Juventus-Manchester City e, a seguire, Mondiale per Club Live ? . @sportmediaset @fifaclubworldcup #mondialeperclub #mediaset #juventus #manchestercity #football #calcio Vai su Facebook

Juventus-Manchester City oggi al Mondiale per club, orario e dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni; Juve Manchester City LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca; Juve-Manchester City, dove vedere la Champions League stasera (anche gratis).

Juventus-Manchester City, le formazioni ufficiali della partita: Igor Tudor fa turnover con Vlahovic al posto di Kolo Muani. Fuori anche Yildiz - Le scelte di Igor Tudor e Mohamed Amine Benhachem per il match della seconda giornata del Gruppo G in programma alle 18:00 a Philadelphia. Si legge su eurosport.it

Diretta Juventus-Manchester City: segui la partita del Mondiale per Club - Dalle 21 a Orlando i bianconeri di Tudor sfidano la squadra di Guardiola: in palio c'è il primo posto del girone G ... Secondo corrieredellosport.it