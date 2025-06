Juve | Conceição Out contro il City Tudor Rivoluziona la Trequarti

Brutta tegola per la Juventus in vista del grande match contro il Manchester City: l’assenza di Francisco Conceição si fa sentire pesantemente. Tudor, infatti, rivoluziona la trequarti senza l’attaccante portoghese, che non ha recuperato dall’infortunio. Questa decisione strategica potrebbe cambiare le carte in tavola e mettere a dura prova le ambizioni bianconere, rendendo ancora più cruciale la gestione della formazione. Di conseguenza, l’assenza di...

Juve: Conceição Fuori dagli Undici Col City! Niente Allenamento alla Vigilia, Tudor Rivoluziona la Trequarti. Brutte notizie per la Juventus alla vigilia del cruciale big match contro il Manchester City: Francisco Conceição non ce l'ha fatta. L'attaccante portoghese, alle prese con un problema fisico, non è riuscito a recuperare e salterà la sfida che si preannuncia fondamentale per le ambizioni bianconere. Di conseguenza, l'assenza di Conceição, tra i più in forma nelle ultime uscite, costringe Igor Tudor a rivedere i suoi piani per la trequarti, aprendo nuovi scenari tattici. Infortunio e Assenza Peso: Un Duro Colpo per Tudor.

