Juve City Tudor ribalta la Juventus Massiccio turnover

Juventus Ribaltata! Le Scelte Clamorose di Tudor per il Turnover Massiccio Contro il City. Terzo e ultimo appuntamento per la Juventus nel girone del Mondiale per Club, e il tecnico Igor Tudor ha in serbo un vero e proprio ribaltone. Contro il Manchester City, in una partita che si preannuncia comunque affascinante, i bianconeri scenderanno in campo con un turnover massiccio, frutto di scelte che si preannunciano clamorose. La necessit√† di gestire le energie e di dare spazio a tutta la rosa √® prioritaria, ma questo non esclude la volont√† di chiudere il girone con una prestazione dignitosa. Il Fattore Fisico e la Gestione del Gruppo.

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

