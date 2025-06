Juve che tegola | ha detto no dirigenza spiazzata

La Juventus sta vivendo un momento di grande entusiasmo in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club, ma una tegola inattesa rischia di mettere tutto in discussione. La decisione della dirigenza di respingere un trasferimento ha lasciato Tudor e i tifosi senza parole, creando un clima di sorpresa e preoccupazione. È un episodio che potrebbe segnare una svolta importante nella stagione dei bianconeri.

