Juve and the City un esame di maturità Tudor sfida Pep | con l’asso Yildiz si può

La sfida tra Juventus e Manchester City si fa sempre più avvincente, tra interrogativi su Haaland e il talento di Yildiz. La Vecchia Signora, fresca di vittoria contro gli inglesi in Champions, affronta questa notte a Orlando un avversario che non conosce ostacoli. Con Guardiola al timone e stelle come Haaland, i bianconeri cercano di dimostrare che nulla è impossibile. Chi avrà la meglio? La risposta si scriverà sul campo.

Chi ferma Haaland? L’interrogativo scuote sempre chi debba affrontare il Manchester City, o anche la Norvegia, come ben sanno gli azzurri. La squadra di Guardiola, per altro, presenta sempre anche altre stelle in abbondanza. Però la Juve, che stasera al Mondiale per Club sfida gli inglesi alle 21 italiane nella calura di Orlando, nel dicembre scorso ha battuto i Citizens in Champions. Non c’è più Motta in panchina, vero, e il dream team di Pep all’epoca sbandava di continuo. Ma c’è un booster di fiducia: le due vittorie americane nel girone hanno mostrato una Signora compatta, volitiva, in grado di colpire mettendo a frutto diverse soluzioni tattiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve and the City, un esame di maturità. Tudor sfida Pep: con l’asso Yildiz si può

In questa notizia si parla di: juve - sfida - city - esame

Juve Stabia-Sampdoria: formazioni e live match, tutti gli aggiornamenti sulla sfida salvezza - Sale la tensione per Juve Stabia-Sampdoria, match cruciale dell'ultima giornata di Serie B. Per la Sampdoria, una vittoria è fondamentale per avvicinarsi ai playout e sperare di evitare la retrocessione in Serie C.

L’Inter non può sbagliare l’esame Urawa Red Diamonds dopo il pareggio col Monterrey all’esordio: come finirà secondo voi? ? La sfida di sabato 21 giugno – le ore 21 italiane – ha cambiato sapore: se l’Inter ricevesse un colpo di katana dall’Urawa Vai su Facebook

Translate postBuongiorno, ecco le prime pagine di oggi: “‘La mia vita da Del Piero’”, “‘Yildiz un grande’”, “‘Juve a vita’” #26giugno Vai su X

Juve and the City, un esame di maturità. Tudor sfida Pep: con l’asso Yildiz si può; Juventus all’esame Manchester City, Tudor: “Cambieremo qualcosa, ma andremo in campo per vincere”; Tg Sport - 25/6/2025.

Juve and the City, un esame di maturità. Tudor sfida Pep: con l’asso Yildiz si può - Mondiale per Club, basta un pari per il primo posto nel girone: ma la Signora vuole conferme ed evitare il Real Madrid agli ottavi ... Come scrive sport.quotidiano.net

Juventus-Manchester City: formazioni, dove vederla in tv e streaming - La Juventus vuole prendersi il primo posto nel Girone G del Mondiale per Club e, per farlo, nella terza giornata della fase a gironi affronterà il Manchester City. Segnala msn.com