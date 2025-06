Judo l’Italia parte forte agli Europei Cadetti con due medaglie nella prima giornata

L’Italia del judo ha aperto con il piede giusto gli Europei Cadetti 2025, conquistando due prestigiose medaglie nella prima giornata. Sui tatami dello Sports Center Jane Sandanski di Skopje, i giovani talenti italiani hanno dimostrato grinta e determinazione in sei categorie di peso, portando entusiasmo e orgoglio alla spedizione azzurra. La rassegna continentale si conferma un palcoscenico di grandi emozioni e promette ancora molte soddisfazioni per la nostra squadra.

Va in archivio con un bilancio soddisfacente sul fronte italiano la prima giornata dei Campionati Europei Cadetti 2025 di judo, in corso di svolgimento sui tatami dello Sports Center Jane Sandanski di Skopje (in Macedonia). Day-1 in cui sono andate in scena ben sei categorie di peso, tre per genere: -40, -44 e -48 kg al femminile; -50, -55 e -60 kg al maschile. La rassegna continentale giovanile si è aperta con due medaglie per l’ambiziosa spedizione azzurra, che potrà incrementare questo bottino nei prossimi giorni. Matteo Gualandi è stato il migliore degli italiani impegnati oggi, superando quattro turni (tra cui la semifinale vinta al Golden Score con il russo Aleksei Toptygin) e perdendo per yuko la finalissima nei -55 kg contro l’azerbaigiano Rasul Alizada. 🔗 Leggi su Oasport.it