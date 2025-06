Jovanotti e De Gregori omaggiano Avitabile | anche loro al concerto Enzo70 il 29 giugno a Napoli

Un'energia travolgente si prepara a infiammare Napoli il 29 giugno: Jovanotti e De Gregori rendono omaggio ad Avitabile, condividendo il palco con Daby Tourè per celebrare i suoi 70 anni. Un evento imperdibile che unisce star di fama internazionale e musica di grande cuore, pronto a scrivere una pagina indimenticabile nella storia della città. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa serata speciale.

