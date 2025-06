Joaquin Phoenix indaga su un omicidio nel trailer finale di Eddington

Preparati a un viaggio intrigante nel selvaggio West con Joaquin Phoenix protagonista! Nel trailer finale di "Eddington", il nuovo film di Ari Aster, l’attore premio Oscar si immerge in un mondo di mistero e follia, indagando su un omicidio che sconvolge la tranquilla frontiera. Tra humor nero e atmosfere inquietanti, questa commedia western promette suspense e sorprese fino all’ultima scena. Non resta che scoprire come si svilupperà questa avvincente storia…

A24 ha diffuso il trailer conclusivo della nuova commedia nera western di Ari Aster, con protagonista l'attore premio Oscar Joaquin Phoenix. A24 ha rilasciato il trailer finale di Eddington, il nuovo film diretto da Ari Aster, autore di Hereditary e Midsommar. Si tratta di una commedia nera in chiave western con Joaquin Phoenix nel ruolo principale. La sinossi ufficiale descrive così la storia: "Nel maggio 2020, una situazione di stallo tra lo sceriffo e il sindaco di una piccola cittadina scatena una pericolosa escalation che trasforma i vicini in nemici nella comunità di Eddington, nel New Mexico".

