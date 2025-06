joan thiele torna con il singolo allucinazione continua il tour estivo

Joan Thiele torna a conquistare il pubblico con il suo nuovo singolo "Allucinazione", una vera e propria dichiarazione d’identità e resistenza emotiva. Dopo il successo sanremese e il suo primo album in italiano, Joanita, l’artista si prepara a scalare le classifiche con questo brano che accompagna il suo emozionante tour estivo. La sua musica continua a sorprendere e coinvolgere: non perdete l’appuntamento con Joan Thiele e il suo nuovo capitolo musicale.

Joan Thiele torna con Allucinazione, il nuovo singolo che accompagna il tour estivo, il calendario aggiornato. Dopo il successo sanremese con Eco e la pubblicazione del suo primo album in italiano Joanita, Joan Thiele torna con un nuovo singolo: Allucinazione (Sony MusicNumero Uno), in uscita venerdì 27 giugno, su tutte le piattaforme digitali e in radio, e disponibile in pre-save. Un brano che è dichiarazione d’identità, resistenza emotiva e spirituale, in cui Joan intreccia la propria voce con sonorità dal sapore cinematografico e mediterraneo, chitarre distorte e beat che evocano scenari notturni, sabbiosi, rituali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu