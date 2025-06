Jimmy Connors consiglia Sinner | Deve tapparsi le orecchie e non ascoltare nessuno Sarà pronto per Wimbledon

Jimmy Connors consiglia a Jannik Sinner di tapparsi le orecchie e non ascoltare nessuno, preparandosi al meglio per Wimbledon. Mentre molti offrono suggerimenti, l’ex campione e leggenda del tennis mette in guardia il giovane talento: concentrarsi su sé stesso, senza lasciarsi distrarre dai consigli esterni, sarà la chiave per brillare nel grande palcoscenico londinese. È tempo di sintonizzarsi solo con la propria forza e determinazione.

Sono un po’ tutti in vena di consigli per Jannik Sinner. Se il collega de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, ha suggerito al n.1 del mondo del tennis di limitare le sue apparizioni negli spot pubblicitari per non saturare il pubblico della sua presenza, allo stesso modo Jimmy Connors, ex n.1 del mondo e otto-volte vincitore Slam (109 titoli ATP in carriera, record assoluto), ha voluto mettere in guardia il pusterese rispetto alle considerazioni che si stanno facendo negli ultimi giorni. Il riferimento è ai tanti commenti da addetti ai lavori e non sulle due sconfitte di Jannik nella finale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz e sull’erba di Halle contro Alexander Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jimmy Connors consiglia Sinner: “Deve tapparsi le orecchie e non ascoltare nessuno. Sarà pronto per Wimbledon”

