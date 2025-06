Jim Ross annuncia | Il cancro è sparito punta al ritorno ad All In

Jim Ross, iconica voce del wrestling e attuale commentatore della AEW, ha annunciato con gioia la sconfitta del cancro al colon durante il suo podcast con Conrad Thompson. A 73 anni, il Hall of Famer WWE esprime gratitudine e ottimismo, puntando ora a tornare in grande stile all’All In. Una vittoria che testimonia forza e speranza, aprendo un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera e vita personale.

Jim Ross, storica voce del wrestling e attuale commentatore della AEW, ha condiviso ottime notizie sul suo stato di salute durante l’ultimo episodio del suo podcast con Conrad Thompson. Il 73enne Hall of Famer WWE ha confermato di aver sconfitto il cancro al colon. “Il cancro è sparito, e sono davvero felice di poterlo dire. Sono fortunato che la mia salute sia tornata e mi sento dannatamente bene”, ha dichiarato Ross durante la trasmissione. L’intervento chirurgico e il recupero. Good Ol’ JR si era sottoposto a un intervento chirurgico a fine maggio per rimuovere il cancro da due zone del colon. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Jim Ross annuncia: “Il cancro è sparito”, punta al ritorno ad All In