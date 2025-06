Jessie J è stata operata per un cancro al seno ed è solidale con chi vive esperienze difficili | Abbraccio tutti quelli che stanno passando un brutto momento ce l' abbiamo tutti

Jessie J, recentemente operata per un cancro al seno, si mostra solidale e vicina a chi affronta sfide difficili. Dopo il ritorno a casa dall’ospedale, ha condiviso la sua esperienza sui social, sottolineando l’importanza di condividere ogni momento, bello o brutto. Un esempio di coraggio e speranza che ci ricorda quanto il sostegno reciproco sia fondamentale in momenti complessi. La sua forza ci ispira ad affrontare anche le prove più dure con cuore aperto.

La cantante è da poco tornata a casa dall'ospedale, ma le ultime ore sono ancora al centro dei pensieri: «Condividerò sempre sia le parti belle che quelle difficili di ogni viaggio che affronterò», ha scritto su Instagram, ringraziando il personale medico e la sua famiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jessie J è stata operata per un cancro al seno ed è solidale con chi vive esperienze difficili: «Abbraccio tutti quelli che stanno passando un brutto momento, ce l'abbiamo tutti»

Jessie J operata per un cancro al seno. Con alcuni scatti pubblicati su Instagram, Jessie J ha voluto raccontare "con onestà alcuni dei momenti più difficili e belli delle ultime 48 ore". La cantante è stata operata per un tumore al seno e nelle foto condivise con i

