Jensen Ackles rivela se è interessato o meno a essere Batman in The Brave and the Bold

Jensen Ackles, volto amato dai fan come Dean Winchester, ha recentemente condiviso le sue emozioni e ambizioni riguardo al ruolo di Batman in The Brave and the Bold. L’attore rivela se la sua passione per l’eroe DC si traduce in un interesse reale a calarsi nel costume dell’uomo pipistrello, creando un’anticipazione affascinante per il futuro del DC Universe. Ma sarà davvero pronto a indossare il mantello? La risposta vi sorprenderà .

Jensen Ackles è da tempo una delle scelte preferite dai fan per interpretare un Batman live-action e, in una nuova intervista, l’attore rivela perchĂ© sarebbe “orgoglioso” di indossare il mantello e il cappuccio dell’eroe nel DCU. I piani originali prevedevano che The Flash si concludesse con l’ingresso ufficiale del Batman di Michael Keaton nel DCEU. Sarebbe poi apparso in Batgirl e Batman Beyond, per poi incontrare il Crociato Incappucciato di Ben Affleck in Crisi sulle Terre Infinite. La DC Studios ha abbandonato i piani della Warner Bros. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

