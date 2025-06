Jensen Ackles anticipa la reunion soprannaturale della quinta stagione di The Boys | Sarà un po’ stravagante

Jensen Ackles, iconico protagonista di Supernatural, ha svelato un’anticipazione intrigante sulla quinta stagione di The Boys. Con il suo tono misterioso, ha promesso che l’attesa sarà “un po’ stravagante”, lasciando i fan con il fiato sospeso e desiderosi di scoprire cosa accadrà. La serie, amata per il suo humor nero e le sorprendenti svolte, si prepara a concludersi nel 2026: un finale che promette di essere epico e sorprendente.

Jensen Ackles ha anticipato la sua imminente reunion con Supernatural nella quinta stagione di The Boys, dicendo: “ Sarà un po’ stravagante ”. I fan della serie dark comedy di supereroi di Amazon Prime attendono con ansia la quinta e ultima stagione di The Boys, che dovrebbe debuttare in streaming nel 2026. La star di Supernatural Jensen Ackles ha confermato che riprenderà il ruolo di Soldier Boy, affiancato dai suoi colleghi di lunga data Jared Padalecki e Misha Collins. Il showrunner di The Boys e creatore di Supernatural Eric Kripke ha confermato che i tre condivideranno alcune scene nella stessa trama. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: jensen - ackles - reunion - quinta

Jensen Ackles anticipa la reunion soprannaturale in The Boys 5 e le origini della scelta - Il mondo dello spettacolo continua a stupire, e le ultime anticipazioni su The Boys 5 hanno acceso l'entusiasmo dei fan di tutto il mondo.

The Boys, Jared Padalecki sulla reunion con Jensen Ackles: Non ne so molto, il che è terrificante; The Boys, l’ideatore sulla reunion di Supernatural: “Come una rimpatriata del liceo; The Boys 5, la reunion di Supernatural è ufficiale! Arriva Jared Padalecki.

The Boys, Jared Padalecki sulla reunion con Jensen Ackles: "Non ne so molto, il che è terrificante" - Movieplayer.it - Jared Padalecki ha confessato di essere molto in ansia circa il suo imminente debutto nella quinta stagione di The Boys, anche a causa della reunion con Jensen Ackles, amico da una vita con cui ha ... movieplayer.it scrive

The Boys, l’ideatore sulla reunion di Supernatural: “Come una rimpatriata del liceo" - ComingSoon.it - Se Jensen Ackles riprenderà il ruolo di Soldatino per la quinta ed ultima stagione, gli altri due attori interpreteranno personaggi inediti e attualmente sconosciuti. Come scrive comingsoon.it