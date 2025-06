Jeffrey Maury e Gabry | la foto degli Eiffel 65 al completo i fan sognano la reunion del gruppo dance torinese

L’atmosfera al Festival Cornetto Battiti Live 2025 si è infiammata quando Jeffrey Jey, Gabry Ponte e Maurizio Lobina hanno condiviso il palco, regalando ai fan un’emozione indimenticabile. La foto degli Eiffel 65 al completo ha riacceso i sogni di una reunion tanto desiderata, considerata da molti un vero momento storico per la musica dance italiana. Ma sarà questa l’occasione giusta? Solo il tempo potrà svelarlo.

Molti fan l'hanno definito un vero e proprio momento storico. Nella scaletta dei cantanti che si sono recentemente esibiti al Festival Cornetto Battiti Live 2025 c'erano sia Gabry Ponte, ex membro degli Eiffel 65 che Jeffrey Jey e Maurizio Lobina che stanno portando avanti il gruppo torinese. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

